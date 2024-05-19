Давно не было видно и вот! Очень, очень редкая российская САУ 2С34 "Хоста"

Про "Хосту", уничтожение, повреждение, либо затрофей, не было слышно с января 2024 года, когда такую раздолбали под Авдеевкой.

САУ 2С34 "Хоста" это глубокая модернизация 2С1 "Гвоздика" которая была выпущена специально для ВС рф с 2003 по 2008 гг в очень ограниченном количестве всего 50 единиц. Не все они на сегодня боеспособны, а те что боеспособны - единицы.

В основном эти САУ находились в составе 21-й мотострелковой бригады из Оренбургской области. В последнее время именно эта ОМСБр в составе 2-й ОВА оперировала на Лиманском направлении, но с осени 2024-го была переброшена в Донецкую область, под Авдеевку.

В общем, миграция парнокопытных это одно, а то, что в Украине исчезают российские краснокнижные раритеты - это чистейшая правда. С чем бы это могло быть связано, ума не приложу!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21719

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