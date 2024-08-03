Колишній рівненський військком Сергій Луцюк вийшов із СІЗО під заставу розміром 454 200 гривень — обласний апеляційний суд

Луцюк скаржився на погане здоров’я, казав, що його старший син захищає Україну, а молодшому лише три роки, і що він перерахував 300 тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Прокурор зауважував, що на волі підозрюваний може впливати на свідків, що завадить розслідуванню.

Проте суд став на бік військкома. Луцюк зобов'язався дотримуватися низки умов, зокрема, утриматися від спілкування з потерпілим та обвинуваченим через третіх осіб.

Джерело: https://t.me/znua_live/160285

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