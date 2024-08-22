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Коломойського судитимуть за 4 статтями Кримінального кодексу України, — БЕБ

Коломойського судитимуть за 4 статтями Кримінального кодексу України, — БЕБ

За привласнення майна, незаконні дії з банківськими документами, відмивання і службове підроблення.

● За версією БЕБ, у 2013-2014 роках Коломойський фіктивно поклав у касу ПриватБанку 5,8 млрд грн готівки, а також заволодів понад 5,3 млрд грн, які потім були легалізовані. Понад 2 млрд грн, які були зараховані на особисті рахунки Коломойського, були сформовані кредитними коштами ПриватБанку.

● У травні 2024 року Нацполіція повідомила Коломойському підозру в організації замовного вбивства. Він також має підозру від НАБУ в заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку.

Джерело: https://t.me/u_now/138118

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