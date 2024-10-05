Корупція на Одеському припортовому заводі: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної оборудки на АТ «Одеський припортовий завод», яка заподіяла державі мільйонні збитки.

Йдеться про організовану колишнім народним депутатом України схему, за якою держпідприємство продавало мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Товар надалі перепродавали іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично постачання сировини забезпечував саме ОПЗ.

Унаслідок оборудки державі заподіяно 94 млн грн збитків.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2804

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