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Корупція на Волинській митниці: розслідування завершено

Корупція на Волинській митниці: розслідування завершено

Двоє службовців митниці сприяли незаконному переміщенню через міжнародний пункт пропуску «Ягодин» комп’ютерної техніки Apple без належної сплати митних платежів. Імпортовану продукцію зокрема маскували вживаною сільськогосподарською технікою та механічним обладнанням.

У результаті державі заподіяно збитків на понад 53 млн грн.

Всього задокументовано вісім епізодів, коли службовці митниці умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.

25 липня 2024 року особам повідомили про підозру, а 19 вересня слідство у справі завершили.

Детальніше (https://cutt.ly/oeYoB1vc)

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2779

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