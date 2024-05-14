Корупція на Волинській митниці: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної організації на Волинської митниці, члени якої забезпечували незаконну мінімізацію митних платежів, чим заподіяли державі понад 475 млн грн збитків.

За даними слідства, впродовж 2018-2019 рр. учасники злочинної організації на чолі з колишнім працівником правоохоронних органів у змові зі службовими особами Волинської митниці здійснювали незаконне переміщення високоліквідних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) через міжнародний пункт пропуску «Ягодин».

Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службовці митниці зокрема забезпечували оформлення товарів без митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми.

8 листопада 2023 року НАБУ і САП викрили та припинили діяльність злочинної організації. Тоді ж про підозру повідомили 10 особам. У січні коло підозрюваних збільшилося на 6 осіб, а у квітні – ще на 5 осіб.

Загалом у цій справі про підозру повідомили:

● 10 службовим особам Волинської митниці;

● 11 фізичним особам, учасникам злочинної організації.

Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Викриттю злочинної схеми та ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: nabu.gov.ua

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