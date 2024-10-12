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Корупція на «Укрзалізниці»: досудове розслідування завершено

Корупція на «Укрзалізниці»: досудове розслідування завершено

10.10.2024 прокурором САП доручено детективам НАБУ повідомити сторону захисту про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо діяльності організованої злочинної групи.

Нагадаємо, у вказаному провадженні Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою спільно з НАБУ та СБУ викрито організовану злочинну групу, яка упродовж 2021 – 2022 років заволодівала грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».

Так, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу «Черкаський колійний ремонтно-механічний завод» Філії «ЦРЕКМ» АТ «Укрзалізниця» з метою протиправного збагачення утворив організовану групу, до якої увійшли чинні співробітники заводу, в т.ч. два керівники.

Організована група забезпечувала укладення заводом договорів про ремонт колійних машин із контрольованими суб’єктами господарської діяльності, які не мали на меті здійснювати реальну підприємницьку діяльність. У подальшому такий ремонт фактично не проводився, а члени злочинної групи підробляли документи, які свідчили про начебто його виконання.

Як наслідок, АТ «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму більше 17 млн грн. Грошові кошти саме в такому розмірі було перераховано суб’єктам господарювання за нібито виконані роботи.

Керівник організованої злочинної групи на цей час продовжує утримуватись під вартою.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2515

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