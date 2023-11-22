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Корупція у сфері відновлення: викрито власника приватного товариства

Корупція у сфері відновлення: викрито власника приватного товариства

#ДеньВеликихВикриттів

Історія №3

НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України викрили власника приватного товариства на пропозиції неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.

За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень. Аби приховати вчинення злочину, нерухомість мали оформити на довірену особу топпосадовця.

На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві.

Окрім власника товариства про підозру повідомили керівниці держпідприємства.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2645

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