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Легалізація та недекларування майна: підозрюється керівник ДП з ремонту доріг Полтавщини

Легалізація та недекларування майна: підозрюється керівник ДП з ремонту доріг Полтавщини

НАБУ і САП повідомили директору державного підприємства з утримання автомобільних доріг Полтавщини про підозру у легалізації незаконно набутих активів та декларуванні недостовірної інформації.

У період з 2020 по 2023 рр. підозрюваний набув нерухомого та рухомого майна, прав на нерухоме майно, а також криптовалюти на загальну суму 35,8 млн грн.

Йдеться про житловий будинок (200,3 кв.м) з гаражем, будинком охорони, господарською будівлею та басейном у передмісті Полтави, земельну ділянку (40 соток) під будинком, квартиру (понад 100 кв.м) у місті Полтава, майнові права на шість квартир у новобудовах міста Полтави, 73 земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 146 га на території Полтавської області, водяний мотоцикл з автопричепом для нього та криптовалюту різних видів.

Задля приховування майна, а також джерел його походження, всі активи окрім криптовалюти посадовець оформив на близьких осіб, законного доходу яких було недостатньо для їх придбання. Криптовалютою натомість володів сам проте декларувати її не став.

Під час слідства на нерухоме та рухоме майно, а також права на нерухоме майно суд наклав арешт.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2850

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