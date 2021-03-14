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Любящая мать отдала мошенникам 200 тысяч гривен

Любящая мать отдала мошенникам 200 тысяч гривен

Жительница Волчанска Харьковской области попалась на удочку мошенников, которые действовали по схеме «Ваш сын в полиции». Чтобы выручить сына, женщина добровольно отдала аферистам 200 тысяч гривен. Полиция устанавливает причастных к совершению преступления.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции № 1 Чугуевского районного управления полиции от 59-летней женщины, сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области. Жительница Волчанска рассказала, что ей позвонил по домашнему телефону мужчина, который представился работником полиции и сообщил, что ее сын задержан с наркотиками. Злоумышленник потребовал денег за то, чтобы парня не привлекли к ответственности. После телефонного разговора заявительница встретилась с мужчиной и отдала ему 200 тысяч гривен.

В полиции в очередной раз призывают граждан быть бдительными.

– Получив такой звонок, прежде всего, не паникуйте и не спешите выполнять условия аферистов. Попросите человека, который представился работником полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного родственника. Практически в ста процентах случаев такой информацией преступники не обладают, – отмечают в полиции. – Также уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш сын или родственник. Попробуйте как можно скорее перезвонить тому, кто якобы нуждается в немедленной помощи, или людям, которые могут в данный момент быть рядом и подтвердить или опровергнуть случившееся. И обязательно проинформируйте о происшествии полицию по номеру 102.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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