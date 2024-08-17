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Махінації у сфері переробки сміття: слідство завершено

Махінації у сфері переробки сміття: слідство завершено

НАБУ і САП завершили розслідування у справі щодо розкрадання коштів ДП «Укрекоресурси» під час закупівлі сміттєпереробного обладнання.

Очільник держпідприємства у змові з представниками приватних компаній забезпечив укладення договору з підконтрольною ТОВ на постачання 100 фандоматів (автоматів для приймання використаної тари) неналежної якості.

Аби створити видимість того, що якість була належною, учасники оборудки внесли зміни до умов закупівлі, зокрема до технічних вимог і порядку розрахунків. Проте фандомати виявились взагалі непридатними для використання, внаслідок чого держава зазнала збитків на суму 13,69 млн грн.

Крім того, учасники схеми вдалися до шахрайства: під заставу закуплених фандоматів взяли кредит у розмірі понад 8,7 млн грн за підробленими документами.

Ще один епізод злочинної діяльності стосується закупівлі горизонтальних автоматичних пресів, які підконтрольна директору ДП «Укрекоресурси» компанія поставила за завищеною ціною. До того ж замість п’яти таких пресів держпідприємство фактично отримало лише три, а учасники схеми заволоділи державними коштами на суму 8,5 млн грн.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2717

Новости портала «Весь Харьков»

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