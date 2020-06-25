Международный уголовный суд займется преступлениями Хафтара и русской банды Вагнера

Ни один из последних военных конфликтов на земном шаре не обходился без участия России. Там, где появляются русские, там начинает литься кровь, распространяется чудовищное насилие и садизм.

Стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) получил в своё распоряжение доказательства военных преступлений совершенных наемниками Хафтара и русской банды Вагнера, на территориях, находившихся под их контролем.

Речь идёт минимум об 11 подтвержденных документальными фактами массовых захоронениях в Ливии, обнаруженных на сегодняшний день.

Главный прокурор МУС Фату Бенсуда призывал Правительство национального согласия в Триполи (официально признанное на международном уровне и ООН) принять все необходимые меры для защиты и обеспечения безопасности мест массовых захоронений, для проведения следственных действий.

Прежде всего, речь идёт о массовых захоронениях в городе Тархуна, освобожденном от банд Хафтара и русских 5 июня. Там же были обнаружены братские могилы местных жителей, переполненные морги, с телами, имеющими следы пыток и контейнер с трупами.

Наблюдатели ООН в Ливии уже заявили, что поддерживают решение создать комитет по расследованиям, призвав его членов изучить места массовых захоронений, идентифицировать жертв, установить причины смерти, а также передать тела родственникам.

Комментаторы отмечают, что в пригороде Триполи, в Трахуна и в другие регионы, где нашли массовые захоронения мирных жителей, многих из которых сжигали заживо и хоронили еще живыми, ранее дислоцировались члены русской банды Вагенра.

Поэтому не удивительно, что как только был поднят вопрос о расследовании военных преступлений на территории Ливии, Россия с новой силой завопила о том, что её граждане, якобы, «не принимают участие в конфликте».

В частности, спецпредставитель Путина по Ближнему Востоку и странам Африки, Богданов нагло объявил, что информация о присутствии в Ливии банды Вагнера и их участие в боевых действиях на стороне Хафтара якобы «построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики Москвы на ливийском направлении». Эта ложь прозвучала при наличии десятков видео и фото материалов, свидетельств очевидцев, наличии трупов, уничтоженных вагнеровцев с документами и адресами.

На дежурную русскую ложь отреагировало Африканское командование вооруженных сил США. Было заявлено, что на стороне Хафтара воюют 2 тысячи наёмников русской банды Вагнера, которые участвовали в 14-месячном провальном наступлении на Триполи с первых же его дней.

Фактически, все те города и населенные пункты, которые оккупировали наемники Хафтара, были заняты также наёмниками Вагнера, известными своей жестокостью и садизмом.

Стоит вспомнить хотя бы облетевшее весь мир жуткое видео и фото пыток сирийца, схваченного вагнеровцами и его дикая казнь. А также тот факт, что в рядах банды Вагнер воюет немало неонацистов, прошедших обучение в лагере «Партизан» под Петербургом.

Всё эти факты станут предметом расследования МУС. Но не только в Ливии и в Сирии совершают чудовищные преступления русские банды наемников и путинские войска. Русские банды бесчинствуют также в Мозамбике, в ЦАР, в Венесуэле, на Донбассе. Рано или поздно их преступления станут предметом расследования и наказания.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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