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Мільйонні зловживання на бронежилетах: нова підозра у справі

Мільйонні зловживання на бронежилетах: нова підозра у справі

За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру пособнику посадовця Національної енергетичної компанії «Укренерго», якого викрили на розтраті державних коштів.

У межах досудового розслідування встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну у березні 2022 року начальник департаменту НЕК «Укренерго» пролобіював закупівлю за кошти компанії бронежилетів за значно завищеними цінами. Унаслідок таких умисних дій підприємству-постачальнику надлишково сплачено понад 10 мільйонів гривень.

Слідством встановлена причетність до вчинення цього злочину довіреної особи посадовця «Укренерго», завдання якого полягали у комунікації з представниками енергетичної компанії, інших відомств і займався безпосередньо реалізацією бронежилетів.

На сьогодні особі повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Оскільки вона на виклик до детективів не з’явилася та станом на даний час переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, 278 КПК України.

Досудове розслідування у справі триває.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2412

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