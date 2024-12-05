На Дніпропетровщині ДБР блокувало чергову масштабну схему ухилення від мобілізації

● Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили та блокували на Дніпропетровщині масштабну схему незаконного оформлення висновків щодо непридатності до служби чоловікам призовного віку. Вартість «послуг» стартувала від 12 тисяч доларів США з кожного «клієнта».

● У схемі брали участь місцеві працівники ТЦК та СП, військовослужбовці, лікарі та цивільні особи.

● Військові та цивільні підшукували потенційних клієнтів, які хотіли незаконно виїхати з країни. Надалі, завідувачка відділу місцевого медичного закладу та сімейний лікар організовували фіктивне стаціонарне лікування з видачею неправдивих медичних висновків. Залучені до схеми працівники ТЦК оформлювали виключення чоловіків з військового обліку за станом здоров’я.

● Слідчі задокументували близько двох десятків таких епізодів, які дали змогу заробити на ухилянтах близько 10 мільйонів гривень.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4929

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