На Дніпропетровщині відкрили дві справи щодо кандидатів-"клонів"

У поліції Дніпропетровської області відкрито два кримінальних провадження, пов’язаних з виборами до Верховної Ради України.

Про це повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області.

«Поліція перевіряє інформацію про подання до Центральної виборчої комісії документів на реєстрацію «технічних» кандидатів в народні депутати України громадян, з прізвищем та ім’ям аналогічними до двох народних депутатів. За даними фактами в ГУНП в Дніпропетровській області відкрито два кримінальних провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) та ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що у період підготовки проведення позачергових виборів до Верховної Ради України в регіоні зареєстровано 26 повідомлень громадян про ймовірні порушення, пов’язані з виборчим процесом. За кожною заявою проводиться перевірка відповідно до чинного законодавства.

Источник: ukrinform.ua

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