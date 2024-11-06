На Донеччині працівники ДБР зупинили незаконний видобуток вугілля на понад мільярд гривень

● Працівники ДБР припинили незаконний видобуток вугілля на території прилеглій до шахти Свято-Покровська у селищі Курицине, Краматорського району Донецької області.

● Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам’яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 рокі, однак не розпочало роботи.

● Цим скористалась група осіб, яка фактично об’єдналась у злочинну організацію.

● Без дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів.

● Також організатор домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку на якій вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству, а також прикривав незаконну діяльність групи.

● З грудня 2021 року по теперішній час група завдала збитків державі щонайменше на мільярд гривень. Повна сума збитків ще встановлюється.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4825

Новости портала «Весь Харьков»