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На Донеччині судитимуть посадовців військової частини - крали «бойові»

На Донеччині судитимуть посадовців військової частини - крали «бойові»

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Донеччини та його чотирьох підлеглих, які налагодили протиправний механізм фіктивної виплати «бойових».

Обвинувальний акт направлено до суду.

Вони розробили злочинну схему отримання частини з нарахованих «бойових» доплат військовим свого підрозділу. Підозрювані включили у списки для виплат військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та перебували за межами Донецької області.

Протягом 6 місяців десяти військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень. Більшу частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

Так у період з березня по вересень 2022 року сума завданих державі збитків становила майже 3,5 млн грн, з яких 2 млн 64 тис. грн «отримали» командир частини та його спільники.

Працівники ДБР викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

Командир військової частини та троє його підлеглих обвинувачуються у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Ще одна учасниця злочинної схеми обвинувачується у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4490

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