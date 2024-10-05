На Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина – керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагачені на мільйони доларів

● Працівники ДБР за проц. керівництва Офісу Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

● Син посадовці обіймає керівну посаду у ГУ Пенсійного фонду України у Хмельницькій обл.

У жінки в робочому кабінеті було виявлено $100 000, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Крім того, вдома у посадовців знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 000, понад ₴5 млн, брендові прикраси тощо.

● Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти.

● Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Оперативне відео

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4741

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