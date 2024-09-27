На Кіровоградщині ДБР розпочало провадження за фактом побиття військовослужбовця на полігоні

Працівники ДБР порушили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на навчальному полігоні на Кіровоградщині.

17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. Вже наступного дня слідчі Бюро порушили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: dbr.gov.ua

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