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Сегодня 09:25
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На Лиманском направлении группа российских мобилизованных зеков дезертировала в неизвестном направлении.

На Лиманском направлении группа российских мобилизованных зеков дезертировала в неизвестном направлении.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

российские зэки, прошедшие обучение в тренировочных лагерях, угнали грузовик с вооружением и скрылись в неизвестном направлении.

Во время бегства они убили 3 военных инструкторов, с целью завладения оружием.

На данный момент оккупанты ведут поиск своих «мятежников».

#зеки #дезертиры

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18458

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