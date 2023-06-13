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На Лиманском направлении группа российских мобилизованных зеков дезертировала в неизвестном направлении.
Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».
российские зэки, прошедшие обучение в тренировочных лагерях, угнали грузовик с вооружением и скрылись в неизвестном направлении.
Во время бегства они убили 3 военных инструкторов, с целью завладения оружием.
На данный момент оккупанты ведут поиск своих «мятежников».
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/18458