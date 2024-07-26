На Одещині ДБР викрило посадовця ДМС, який хотів збагатитися на ухилянтах та навіть складав для себе листи-бажання

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та Держприкордонслужбою викрили посадовця одного з відділів ГУ Державної міграційної служби в Одеській області, який намагався організувати схему заробітку на ухилянтах.

У липні 2024 року в.о. начальника відділу ДМС почав переговори з прикордонником аби той допоміг йому переправляти військовозобовʼязаних чоловіків до Республіки Молдова. Він мав допомагати клієнтам оминути пункт пропуску. Проте, чоловік відразу доповів про протиправну пропозицію керівництву та повідомив правоохоронців.

Посадовець ДМС шукав через соцмережі охочих незаконно залишити країну та просив у них за свою послугу $10 000 з одного чоловіка. Він домовився з трьома клієнтами та взяв у них $30 000. $9 000 приніс прикордоннику.

В очікуванні легкої наживи фігурант склав лист-бажання, в якому жадав собі багатства та очікував, що гроші прийдуть в його життя.

Проте, 23 липня 2024 року правоохоронці затримали посадовця під час передачі обумовленої суми.

Трьох військовозобов’язаних чоловіків передали прикордонникам для подальшого оформлення адмінпротоколів.

Під час обшуків у посадовця виявлено понад $20 000.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4519

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