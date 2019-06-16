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На Одещині підполковнику військкомату повідомлено про підозру в отриманні та вимаганні неправомірної вигоди

На Одещині підполковнику військкомату повідомлено про підозру в отриманні та вимаганні неправомірної вигоди

Слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, спільно зі співробітниками Служби безпеки України, задокументовано факт вимагання та отримання неправомірної вигоди підполковником одного із районних військових комісаріатів Одещини.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Військова прокуратура.

За попередньою інформацією, підполковник вимагав і одержав від громадянина України неправомірну вигоду в вигляді грошових коштів у сумі 1000 доларів США. Гроші надавались за сприяння проходження військово-лікарської комісії сином зазначеного громадянина та видачу військового квитка про непридатність до проходження служби.

Під час одержання неправомірної вигоди, військовослужбовця затримали, біля приміщення військкомату, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчими ДБР проведені невідкладні слідчі дії, серед яких обшук автомобіля затриманого. Предмет неправомірної вигоди знайдено та вилучено.

Підполковнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди). Наразі вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: dbr.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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