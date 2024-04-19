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Перед судом постане заступник командира військової частини з Сумщини, через бездіяльність якого держава втратила сотні тисяч гривень

Перед судом постане заступник командира військової частини з Сумщини, через бездіяльність якого держава втратила сотні тисяч гривень

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника командира однієї з військових частин з Сумської області. Через його бездіяльність військовослужбовці, яких притягували до дисциплінарної відповідальності, продовжували отримувати надбавки та премії.

● Обвинувальний акт скеровано до суду.

● За своїми посадовими обов’язками офіцер мав проводити звірки з Військовою службою правопорядку та подавати командиру списки військовослужбовців, які вчинили адміністративні правопорушення й мають бути позбавлені грошових премій та додаткових грошових винагород.

● Натомість він впродовж 6 місяців не помічав 13 порушників, які продовжували незаконно отримувати доплати. Через такі дії загальна сума збитків завданих державі склала майже 860 тис. гривень.

● У межах досудового розслідування вже відшкодовано майже 300 тис. гривень незаконно виплачених коштів.

● Заступник командира частини обвинувачується у недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

● Процесуальне керівництво здійснює Сумська Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4330

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