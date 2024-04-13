За матеріалами ДБР суд виніс вирок чотирьом зрадникам, на черзі ще 13 перебіжчиків

● Цього тижня за матеріалами розслідувань Бюро суд виніс вирок щодо чотирьох зрадників, очікують розгляду суду справи 7 перебіжчиків, ще 6 особам повідомлено про підозру.

● За державну зраду на 15 років та 12 років позбавлення волі заочно засуджено одразу трьох колишніх правоохоронців з Бердянська та Якимівки Запорізької області (ч. 2 ст. 111 КК України).

Двоє правоохоронців з Бердянська після окупації міста пішли працювати на окупантів. Вони патрулювали місто, збирали інформацію про своїх колишніх колег, агітували знайомих підтримати загарбників.

Цим самим займався і так званий «народний міліціонер» з Якимівки. Він також розшукував та доставляв на допити людей, які чинили спротив загарбникам, патрулював вулиці, виконував накази окупантів.

● 15 років позбавлення волі отримав й колишній начальник караулу пожежно-рятувальної частини ДСНС із Волновахи на Донеччині.

● До суду направлено обвинувачення за статтями державної зради, дезертирства та привласнення військового майна (ч. 1,2 ст. 111, ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України) щодо правоохоронця, який служив на Закарпатті та виявився агентом російських спецслужб.

● Також до суду направлені обвинувачення проти колишнього інспектора рибоохоронного патруля з Запорізької області, колишнього правоохоронця з Лутугинського району на Луганщині, майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство», двох працівників Старобільського СІЗО та одного правоохоронця, який пішов працювати в Старобільське СІЗО після вторгнення рф.

● Заочні підозри отримали прикордонниця з села Веселе Харківської області за співпрацю з росіянами та чотири працівниці апарату судів з Маріуполя, які зробили «карколомну кар’єру» в окупантів.

● Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишній начальниці телефонної станції телеграфно-телефонного відділення інформаційно-телекомунікаційного вузла, яка у 2014 році після окупації росією АР Крим перейшла на службу до загарбників.

● Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони, здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура сфері оборони Південного регіону, Волинська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Луганська, Харківська обласні прокуратури.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4317

Новости портала «Весь Харьков»