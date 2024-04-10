Суд відправив під варту підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві

● Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 червня 2024 року без права внесення застави підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера у Києві.

● Нагадаємо, 7 квітня 2024 року працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві.

● В цей день на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в Управлінні державної охорони та неповнолітнім. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

● Затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Керівництво Управління державної охорони надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Експертиза підтвердила, що під час трагедії чоловік був у стані алкогольного сп’яніння.

● Йому було повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

● Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4307

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