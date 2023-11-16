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На оккупированных территориях ФСБ через криминал контролирует гастарбайтеров

На оккупированных территориях ФСБ через криминал контролирует гастарбайтеров

рф продолжает завозить на захваченные территории гастарбайтеров. Все они обычно находятся под влиянием ФСБ, которое использует криминал для распространения собственного контроля, сообщают в Центре национального сопротивления.

В частности, на юге Донецкой области уголовные группы контролируют оборот оружия, металлолома, наркотиков и занимаются «крышиванием» пассажирских перевозок.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26643

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