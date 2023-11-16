На оккупированных территориях ФСБ через криминал контролирует гастарбайтеров

рф продолжает завозить на захваченные территории гастарбайтеров. Все они обычно находятся под влиянием ФСБ, которое использует криминал для распространения собственного контроля, сообщают в Центре национального сопротивления.

В частности, на юге Донецкой области уголовные группы контролируют оборот оружия, металлолома, наркотиков и занимаются «крышиванием» пассажирских перевозок.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26643

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