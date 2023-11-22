На Полтавщині ДБР повідомило про підозру посадовцю Держгеокадастру через якого майже 60 га земель лісництва було передано під посіви

● Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику районного відділу Держгеокадастру у Полтавській області у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

● Земля Лубенського лісгоспу має спеціальне цільове призначення і не може надаватись в оренду приватним особам. Не зважаючи на це посадовець затвердив висновок про погодження проєкту землеустрою щодо відведення ділянки в оренду для проведення сільськогосподарських робіт.

● Наразі, судом першої інстанції винесено рішення щодо повернення у власність лісгоспу незаконно відчужених земель.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3996

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