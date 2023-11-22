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На Полтавщині ДБР повідомило про підозру посадовцю Держгеокадастру

На Полтавщині ДБР повідомило про підозру посадовцю Держгеокадастру

На Полтавщині ДБР повідомило про підозру посадовцю Держгеокадастру через якого майже 60 га земель лісництва було передано під посіви

● Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику районного відділу Держгеокадастру у Полтавській області у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

● Земля Лубенського лісгоспу має спеціальне цільове призначення і не може надаватись в оренду приватним особам. Не зважаючи на це посадовець затвердив висновок про погодження проєкту землеустрою щодо відведення ділянки в оренду для проведення сільськогосподарських робіт.

● Наразі, судом першої інстанції винесено рішення щодо повернення у власність лісгоспу незаконно відчужених земель.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3996

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