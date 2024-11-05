На Рівненщині за матеріалами ДБР судитимуть учасників схеми з уникнення мобілізації через відкриття фіктивних кримінальних проваджень

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо старости одного з округів Радивилівської міської ради та правоохоронця, які організували заробіток на ухилянтах. Обвинувальні акти направлено до суду.

● Організував оборудку, яка діяла з березня до травня 2024 року, правоохоронець. Його спільник-староста згідно зі своїми повноваженнями видавав чоловіка повістки до військкомату. Під час видачі документів він натякав, що може допомогти з ухиленням від військової служби.

● Згідно з схемою, правоохоронець штучно відкривав на військовозобов’язаного кримінальне провадження, за яким йому могло бути призначене умовне покарання терміном на 1-2 роки. На час слідства та фіктивного відбування покарання «клієнти» уникали мобілізації.

● «Послуга» коштувала 100 тис. грн, проте якщо військовозобов’язаний вже перебував у розшуку, то сума зростала.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4824

Новости портала «Весь Харьков»