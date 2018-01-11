На священников УПЦ МП, отказавшихся отпевать ребенка, завели дело

Прокуратура Запорожской области 11 января открыла уголовное производство в связи с отказом священников УПЦ Московского патриархата отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка. Их действия квалифицировали по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса - дискриминация по религиозному признаку.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

"Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что запорожские священники осуждают использование представителями церкви украинского языка, чем унижают национальную честь граждан Украины.

В ходе следствия также проверят ОО "Союз православный Радомир".

"Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине", - заявила прокуратура.

Следствие поручено управлению СБУ в Запорожской области.

Напомним, что скандал вокруг запорожской УПЦ МП возникла после того, как местные священники отказались отпевать трагически погибшего ребенка, потому что тот был крещен в Киевском патриархате.

Агентство Телевидения Новости