Криминал
Перейти к списку новостей
11.01.2018 17:50
Просмотров: 259

На священников УПЦ МП, отказавшихся отпевать ребенка, завели дело

На священников УПЦ МП, отказавшихся отпевать ребенка, завели дело

Прокуратура Запорожской области 11 января открыла уголовное производство в связи с отказом священников УПЦ Московского патриархата отпевать трагически погибшего двухлетнего ребенка. Их действия квалифицировали по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса - дискриминация по религиозному признаку.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

"Представители Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата допускают избирательный подход к осуществлению религиозных обрядов, отдавая предпочтение тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП, чем оскорбляют чувства граждан в связи с их религиозными убеждениями", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что запорожские священники осуждают использование представителями церкви украинского языка, чем унижают национальную честь граждан Украины.

В ходе следствия также проверят ОО "Союз православный Радомир".

"Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ). Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине", - заявила прокуратура.

Следствие поручено управлению СБУ в Запорожской области.

Напомним, что скандал вокруг запорожской УПЦ МП возникла после того, как местные священники отказались отпевать трагически погибшего ребенка, потому что тот был крещен в Киевском патриархате.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковский адвокат обратился к Генпрокурору Украины с заявлением о преступлении
11.01.2018 08:31    338
Папа Римский Франциск позволил матерям кормить грудью в Сикстинской капелле
07.01.2018 17:45    147
А был ли мальчик крещён?
06.01.2018 11:00    534
Рождество в храмах Харькова: расписание богослужений
05.01.2018 12:51    211
Регионы РФ помогают террористам «днр» создать видимость «международной субъектности»
31.12.2017 09:50    217
Митрополит Онуфрий во время встречи освобожденных из плена ЛДНР украинцев вспомнил про патриарха Кирилла
28.12.2017 01:51    192
Не убирайте Иисуса из Рождества! Папа Франциск сделал заявление
18.12.2017 00:00    543
Папа Римский Франциск назвал фейковые новости "серьезным грехом"
17.12.2017 16:10    274
Папа Франциск предложил поправить слова молитвы "Отче наш"
09.12.2017 15:01    342
Сегодня православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
04.12.2017 10:58    390
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 