На Волині до 5 років позбавлення волі засуджено двох посадовців Держекоінспекції, яких ДБР затримало на хабарі

● За матеріалами ДБР Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом начальникам відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області.

● Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна. Також обох посадовців позбавили права впродовж 3 років обіймати посади у державних органах.

- Встановлено, що посадовці вимагали від керівника місцевого підприємства хабар у сумі $1 000 за зменшення штрафу за перевищення викидів шкідливих речовин у повітря.

● ДБР затримало посадовців після отримання неправомірної вигоди.

Джерело: https://t.me/c/1435738926/4294

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