На Волині на 5 років засуджено митника та залізничника, які намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного до Польщі

● За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок щодо інспектора відділу митного оформлення митного поста «Ягодин» та монтера колії залізничної станції «Ягодин», які хотіли переправити до Польщі чоловіка призовного віку.

● До інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий допомогти й залучив до справи працівника залізниці.

● Вони посадили чоловіка у вагон потяга «Київ-Варшава» після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Однак чоловіка затримали прикордонники.

● Суд визнав інспектора митниці та залізничника винними в керівництві незаконним переправленням особи через державний кордон, за попередньою змовою (ч. 2,3 ст. 332 КК України) і засудив обох на 5 років позбавлення волі.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4936

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