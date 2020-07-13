На Закарпатті поліцейські затримали організатора незаконної переправи нелегалів через державний кордон України

У селі Біласовиця Воловецького району працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми спільно з оперативниками карного розшуку ГУНП в Закарпатській області виявили п‘ятьох нелегальних мігрантів, з якими була піврічна дитина, яких намагався переправити через український кордон до сусідньої Словаччини 47-річний виходець однієї з краін Азії. За даним фактом слідчі поліції Воловеччини розпочали рослідування

Сьогодні, 11 липня, близько обіду, працівники обласного відділу по боротьбі з торгівлею людьми, спільно з працівниками Управління карного розшуку Закарпатської області, реалізуючи оперативну інформацію, зупинили в селі Біласовиця на Воловеччині автомобіль марки «Chevrolet». Керував автомобілем 47-річний житель міста Київ, виходець однієї з країн Азії.

В салоні авто окрім водія перебувало ще шестеро осіб - п‘ятеро дорослих та одне піврічне немовля. Жодних документів, які б вказували на законне перебування даних осіб на території України у них не було.

Як з‘ясували працівники поліції, вище згаданих осіб намагалися незаконно переправити до Словаччини. Саме водій зупиненого автомобіля був організатором злочину, і навіть намагався втекти з місця події. Однак правоохоронці, за силової підтримки роти поліції особливого призначення, затримали його при спробі втечі.

На місце події для документування було викликано слідчо-оперативну групу. Нелегалів доставлено до Воловецького відділення поліції, а транспортний засіб поміщено на арештмайданчик. Щодо самого організатора, 47-річного жителя столиці, вирішується питання про затримання його в порядку статті 208 КПК України та поміщення до ізолятора тимчасового тримання.

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області

Источник: npu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»