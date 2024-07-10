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Набрало законної сили чергове рішення суду про цивільну конфіскацію

Набрало законної сили чергове рішення суду про цивільну конфіскацію

Колегія суддів Касаційного цивільного суду Верховного суду підтвердила законність рішень першої та апеляційної інстанцій ВАКС, якими задоволено позов прокурора САП про визнання необґрунтованим активу посадовця одного із органів Державної митної служби вартістю 1,86 млн грн (на момент набуття) та вирішила стягнути актив у повному об’ємі в дохід держави.

Таким чином, Верховний Суд прийняв остаточне рішення у справі про цивільну конфіскацію щодо стягнення в дохід держави необґрунтованого активу посадовця митної служби.

Нагадаємо, на підставі зібраних матеріалів встановлено, що посадовець одного із органів Державної митної служби через третіх осіб без достатніх правових підстав фактично придбав квартиру в місті Львів вартістю 1,86 млн гривень. При цьому в ході аналізу майнового стану та доходів з'ясовано, що грошові витрати, необхідні для отримання цих активів, не могли бути набуті за рахунок законних доходів.

Рішення Верховного Суду є остаточним та оскарженню не підлягає.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2327

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