НАБУ і САП вручили підозру Коломойському у справі про заволодіння 9,2 млрд грн «ПриватБанку»

За даними слідства, Коломойський на посаді Голови Дніпропетровської ОДА розробив план заволодіння коштами «ПриватБанку».

Спершу банк штучно зобов’язали перерахувати на підконтрольні компанії понад 9,2 млрд грн. Робилося все під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеними цінами.

Далі частину грошей у понад 446 млн грн перерахували на особистий рахунок Коломойського. А він ці кошти вніс до статутного капіталу «Привату», щоб виконати вимоги НБУ.

Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами «ПриватБанку». Справу щодо трьох інших епізодів на загальну суму у понад 8,4 млрд грн вчора скерували до суду.

Антикорупційні органи детально розписали суть підозри. До того ж, крім Коломойського, підозру отримали ще п'ять осіб, зокрема екголова Правління «ПриватБанку» та його заступник – директор казначейства банку.

А директора департаменту міжбанківського дилінгу, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «ПриватБанком» вдалося затримати.

Порівняйте це з СБУ, яке дало підозру у півмільярдній справі лише одному Коломойському і обмежилося у своїй комунікації одним невеличким абзацом.

А згодом прокуратура ще й підтримала закритий розгляд у суді. Мабуть щоб ніхто раптом не дізнався, який же цирк нам намагаються підсунути під виглядом боротьби з українськими олігархами.

Також очевидно, що підозри у таких справах не готуються за день чи навіть тиждень. І скоріше за все про підготовку підозри у справі НАБУ/САП довідалися і зіграли на випередження.

Тому раптові рухи щодо Коломойського від СБУ та БЕБ у цю суботу все більше схожі на спеціально розіграну виставу, щоб випередити антикорупційні органи.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2502

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