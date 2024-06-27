НАБУ та СБУ заявили про викриття колишнього топа "Укренерго" на розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України заявили про викриття колишнього голови одного із департаментів ПрАТ "НЕК "Укренерго" на розкраданні коштів на закупівлі бронежилетів.

Навесні 2022 року чиновник організував закупівлю бронежилетів для співробітників компанії, але її провели за штучно завищеною ціною у наперед визначеної компанії. Для оборудки залучили комерційну структуру, яка навіть не має дозволу та ліцензій на виробництво військової амуніції. Насамперед "підрядник" ніколи не займався виготовленням бронежилетів.

Однак за державні кошти у компанії таки придбали бронежилети за вдвічі завищеною ціною. Як заявили в НАБУ, це призвело до збитків на суму понад 10,3 млн грн.

За матеріалами слідства колишньому чиновнику "Укренерго" повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки). На разі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі.

Джерело: https://t.me/znua_live/154684

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