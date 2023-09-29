НАБУ відкрило справу щодо брата заступника керівника ОПУ Ростислава Шурми — "ЕП"

За інформацією журналістів, йдеться про виплати за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на окупованих територіях.

"Кримінальне провадження було зареєстроване минулого тижня. У ньому фігурують п’ять фірм, якими володіють брат Шурми Олег або наближені до посадовця особи.

Справа розслідується за ч. 5 статті 191 КК України —привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", — йдеться у матеріалі.

Джерело: https://t.me/znua_live/114711

Новости портала «Весь Харьков»