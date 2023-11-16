НАБУ завело справу на польську компанію, яка зірвала контракти Міноборони

Правоохоронні органи проводять слідчі дії стосовно постачальників, які зірвали укладені з Міністерством оборони контракти на постачання озброєння й військової техніки. Про це повідомила Громадська антикорупційна рада при Міноборони.

Щодо одного із них – польської компанії Alfa – розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро. Щодо іншого – ТОВ "Львівський арсенал" – кримінальне провадження відкрила поліція, йдеться у відповіді НАБУ на звернення громадської ради.

У ньому говориться, що детективи розслідують факти протиправних дій як із боку чиновників Міноборони, так і з боку компанії Alfa. Але розголошення подробиць на стадії досудового розслідування може зашкодити процесу.

Також НАБУ заявило про готовність проводити зустрічі з метою обговорення питань, повʼязаних із запобігання та протидією корупції.

Наприкінці серпня Українська правда повідомила, що польська фірма заборгувала Міноборони озброєння та боєприпасів на понад 3,5 млрд грн.

Журналістам стало відомо про щонайменше сім угод, які українське Міноборони уклало напряму з Alfa. Частину з них оскаржують у міжнародному арбітражі.

Польська компанія назвала поширену ЗМІ інформацію неправдивою.

Про три зірвані контракти з Міноборони на 2 млрд грн 8 листопада розповіло hromadske. Йдеться про контракт з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 000 мінометних мін ($37,6 млн), хорватською WDG promet про 30 000 танкових пострілів (€32,5 млн) і словацькою Sevotech про закупівлю 15 000 комплектів шоломів і бронежилетів (€13 млн).

Цього тижня СБУ повідомила колишньому заступнику міністра оборони України та колишньому в.о. директора Департаменту закупівель Міністерства оборони про підозру в закупівлі неякісної форми майже на мільярд гривень. Йдеться про В'ячеслава Шаповалова й Богдана Хмельницького.

Їх звільнили з посад і заарештували на початку 2023 року після "яєчного скандалу". Нова підозра стосується закупівлі турецьких вітро- і вологозахисних курток і штанів за спрощеними процедурами – без випробувань у лабораторних умовах, а лише за зовнішнім виглядом.

Джерело: liga.net

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