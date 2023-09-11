Насіров залишається в СІЗО

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому голові ДФС Роману Насірову. Він залишається в СІЗО із заставою у 261 млн грн.

Захист хотів зменшити заставу до 9 млн грн з носінням електронного браслету або змінити варту на цілодобовий домашній арешт.

Адвокати обґрунтовували необхідність зміни запобіжного заходу поганим станом здоров'я Насірова та складністю надання медичної допомоги в слідчому ізоляторі.

Вони також звертали увагу на те, що Насіров сплатив великий розмір застави у іншому провадженні щодо "газової схеми" Онищенка.

В результаті аргументи захисту не переконали колегію, яка лишила ухвалу суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу захисту без задоволення.

Додамо, що обов’язки екснардепа Максима Микитася теж залишили без змін.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2506

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