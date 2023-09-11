Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 106

Насіров залишається в СІЗО

Насіров залишається в СІЗО

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишньому голові ДФС Роману Насірову. Він залишається в СІЗО із заставою у 261 млн грн.

Захист хотів зменшити заставу до 9 млн грн з носінням електронного браслету або змінити варту на цілодобовий домашній арешт.

Адвокати обґрунтовували необхідність зміни запобіжного заходу поганим станом здоров'я Насірова та складністю надання медичної допомоги в слідчому ізоляторі.

Вони також звертали увагу на те, що Насіров сплатив великий розмір застави у іншому провадженні щодо "газової схеми" Онищенка.

В результаті аргументи захисту не переконали колегію, яка лишила ухвалу суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу захисту без задоволення.

Додамо, що обов’язки екснардепа Максима Микитася теж залишили без змін.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2506

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

8 вересня 1514 року польсько-литовсько-руське військо на чолі з Костянтином Острозьким розбило армію Московського князівства
Сегодня 10:39    128
Оккупанты раскрыли свои позиции, пока пытались сбить украинский флаг над временно оккупированным Донецком
Сегодня 09:50    107
Танковый бой Leopard 2A6 V.S. две российские "Тэшки"
Сегодня 08:51    141
«Американці тестують нові вакцини на захисниках України» та нова розсилка ворога у Signal. Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня
Сегодня 08:18    109
В Украине разработали новый ударный FPV-дрон KH-S7, - Силы обороны юга Украины
Сегодня 08:08    112
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно
Сегодня 07:57    93
«У них формируется сейчас, едут с обучений, все вот эти, танки, всё, что заготовили» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:49    92
11 вересня 1995 року народився Юрій Поправка — один з перших закатованих російськими окупантами
Сегодня 07:38    94
Українці у Молдові: як біженці живуть у караоке-барі та кінотеатрі і що буде далі?
Сегодня 07:30    96
У Крымского моста осталось очень мало времени, - Гуменюк
Сегодня 07:21    107
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 