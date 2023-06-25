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Нелегальна порубка дубів на Харківщині

Нелегальна порубка дубів на Харківщині

Нелегальна порубка дубів на Харківщині зі збитками для держави в сотні тисяч гривень — підозрюється чоловік

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 32-річному мешканцю смт Хорошеве за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці березня минулого року підозрюваний приїхав на територію Васищевського лісництва філії «Жовтневе лісове господарство ДСГП «Ліси України», взявши із собою бензопилу. Чоловік незаконно вирубав 69 дубів. Після проведеної «роботи» він планував втекти. Проте бажане не виявилось реальністю: його викрили працівники лісництва.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, чорний лісоруб спричинив державі матеріальні збитки на суму майже 230 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/41165

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