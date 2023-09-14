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Незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» – обрано запобіжний захід ще одному підозрюваному

Незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» – обрано запобіжний захід ще одному підозрюваному

Незаконне заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» – обрано запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі бізнесмену

13 вересня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, обрав запобіжний захід ще одному бізнесмену – підозрюваному у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

Суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120,780 млн грн.

Крім того, на указаного підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

● прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду;

● не відлучатися з м. Одеси без дозволу детектива, прокурора або суду;

● повідомляти детективів, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

● утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;

● здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;

● носити електронний засіб контролю.

- Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1652

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