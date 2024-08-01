Незаконний виїзд чоловіків за кордон: нові підозри

НАБУ і САП спільно з СБУ розширили до шести осіб коло підозрюваних в організації незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни та уникнення ними мобілізації.

Схема передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.

«Клієнтів» шукали у групах в соціальних мережах, а вартість кожного судового рішення становила від 1500 до 3500 доларів США.

Детективи встановили, що протягом 2022-2023 років в одному з районних судів Одещини ухвалили понад 1000 подібних рішень.

Суддю цього суду викрили ще у січні, а 30 липня про підозру повідомили п’ятьом його спільникам.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/2676

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