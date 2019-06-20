Інформація щодо судового розгляду провадження стосовно одного з народних депутатів України та керівника однієї з громадських організацій

Як повідомлялось раніше, 15 квітня 2019 року Броварським міськрайонним судом Київської області під час проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням народного депутата України С. та громадянина України Р., які обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112; ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України, всупереч вимогам ч. 4 ст. 199 КПК України не розглянуто клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали, унаслідок чого вказаних обвинувачених судом було звільнено з-під варти та наступне судове засідання призначено на 7 травня 2019 року.

З метою забезпечення виконання обвинуваченими покладених на них процесуальних обов’язків, враховуючи наявність обґрунтованого обвинувачення у вчиненні ними тяжких та особливо тяжких злочинів, наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що обвинувачені можуть здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, та відсутність можливості запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів окрім як тримання під вартою, а також враховуючи обставини, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшились, 07.05.2019 прокурорами заздалегідь, до початку підготовчого судового засідання, до Броварського міськрайонного суду Київської області подані клопотання про застосування до обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про що в судовому засіданні повідомлено колегію суддів та наголошено на необхідність їх невідкладного розгляду.

У зв’язку з відсутністю в судовому засіданні захисника обвинуваченого Р., колегією суддів поставлено питання про перенесення судового засідання.

Враховуючи необхідність невідкладного вирішення питання про застосування запобіжного заходу, прокурорами в судовому засіданні заявлено клопотання про залучення безоплатного захисника та продовження судового засідання.

Колегією суддів в задоволенні клопотання відмовлено та перенесено підготовче судове засідання на 31 травня 2019 року.

31 травня 2019 року колегія суддів з тих самих підстав, відсутності захисників обвинуваченого Р., відклала судове засідання на 19 червня 2019 року, вдруге відмовивши стороні обвинувачення у задоволення клопотання про залучення безоплатного захисника.

Сьогодні, 19 червня 2019 року зазначеною колегією суддів Броварського міськрайонного суду Київської області вчергове відкладено судове засідання, на цей раз у зв’язку з перебуванням одного із суддів на лікарняному. Наступне судове засідання призначене на 2 липня 2019 року.

Таким чином, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, подані стороною обвинувачення ще 07.05.2019, знову залишилися нерозглянутими судом.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»