САП. Актуальні події 15 – 19 квітня 2024 року:
▶ ️Зустріч:
Керівники антикорупційних органів провели робочу зустріч з послами країн G7 та ЄС в Україні – https://cutt.ly/Uw5WMOJY
✔️UAH 290 million financial losses at Chernivtsi State Customs: 11 members of criminal organization received a notices of suspicion – https://cutt.ly/Yw5riLnp
▶ ️Підозра:
290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації – https://cutt.ly/Yw5riLnp
▶ ️Запобіжний захід:
● ВАКС застосував запобіжні заходи до співорганізатора, двох службовців митниці та ще двох учасників злочинної організації – https://cutt.ly/Rw5mp8ZS та https://cutt.ly/Rw5matdM
● А також одному з учасників злочинної схеми, реалізація якої завдала 211 млн грн збитків АТ «Укргазвидобування» – https://cutt.ly/fw5maPjO
▶ ️Завершено слідство у справах:
● стосовно суддів Київського апеляційного суду, викритих на одержанні неправомірної вигоди за зняття арешту з літаків – https://cutt.ly/aw5EHJ4B
● стосовно 6 осіб, котрі заволоділи 32 суднами, переробили їх в 12 барж та незаконно привласнили – https://cutt.ly/dw5Ek6UA
▶ ️Скеровано до суду:
справу стосовно народного депутата, викритого на спробі підкупу топпосадовця Державного агентства відновлення – https://cutt.ly/sw5msg2g
▶ ️Результати судового розгляду:
● ВАКС призначив до розгляду по суті справу щодо зловживання в ОАСК – https://cutt.ly/ow5mdwBI
● А також справу стосовно колишнього Міністра юстиції України – https://cutt.ly/Tw5md1Ox
▶ ️Розшук:
ВАКС за клопотанням прокурора САП оголосив у розшук колишнього Першого заступника секретаря РНБО – https://cutt.ly/Qw5mfo4M
▶ ️Вирок:
● 9 та 10 років позбавлення волі – оголошено вирок голові та депутату однієї з міських рад Одещини, викритих на корупційному злочині – https://cutt.ly/yw5mfnyD
● САП оскаржить виправдувальний вирок екскерівнику одного з регіональних управлінь ДПС України – https://cutt.ly/uw5mf9Tc
● 7 років позбавлення волі – Верховний Суд залишив без змін покарання колишньому заступнику начальника Департаменту Генеральної прокуратури Дмитру Сусу – https://cutt.ly/7w5mfZxI
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2182