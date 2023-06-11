Ого! В Польше найдены номинанты на звание "Идиот года!"

В Польше ограбили поезд НАТО с боеприпасами для Украины, — Wyborcza

Поезд охранялся солдатами НАТО, но воры как-то обошли охрану, сорвали пломбы с вагонов и украли 4 ящика снарядов.

Сообщается, что украденные боеприпасы были обнаружены в озере. Воры, когда увидели, что ограбили военных, испугались и выкинули награбленное.

Подозреваемые в краже уже задержаны – это трое мужчин в возрасте 26, 34 и 39 лет. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/32967

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