Оголошено вирок судді районного суду Дніпропетровської області

Вищим антикорупційним судом 09.10.2024 визнано винуватою суддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у проханні та одержанні неправомірної вигоди.

Обвинуваченій призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права обіймати посаду судді на строк 3 роки, з конфіскацією частини належного їй на праві власності майна (автомобіль та земельна ділянка).

Нагадаємо, що на цей час вже колишня суддя Дніпропетровського районного суду обвинувачувалася у висловленні прохання та одержанні неправомірної вигоди за прийняття рішення у цивільній справі на користь відповідача.

Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів із дня його проголошення.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2514

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