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Оккупанты создали в Энергодаре «народное ополчение» из местных коллаборантов

Оккупанты создали в Энергодаре «народное ополчение» из местных коллаборантов

Оккупанты создали во временно оккупированном Энергодаре отряд "народного ополчения", набранный из нескольких коллаборантов зависимых от россиян.

Про это сообщает Центр национального сопротивления.

Недавно отряд «ополченцев» принял присягу на верность врагу. Теперь они патрулируют город вместе с полицейскими и помогают оккупантам оказывать давление на местное население.

Указывается, что главной идеей создания такого отряда является пропаганда, ведь это позволяет российским апологетам лжи рассказывать о «народной поддержке оккупации».

Отмечается, что отряд из 15 человек был создан только через два года оккупации, а местный добровольческий батальон вообще укомплектован из россиян и сербов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26695

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