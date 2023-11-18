Окупанти залучають дітей до незаконної діяльності, а саме псевдомінування!

В ефірі нацмарафону розповів про те, як це відбувається. Також наголосив: аби запобігти та зменшити такі випадки надалі, звернувся до Міністерства освіти і науки України та зазначив про необхідність проведення просвітницьких заходів з дітьми.

- Також відповів на запитання щодо прав ВПО, зокрема місць їхнього тимчасового проживання.

Детальніше — у відео.

Джерело6 https://t.me/dmytro_lubinetzs/4296

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