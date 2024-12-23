❗️Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на сообщение о новом факте расстрела оккупантами украинских воинов

Нелюди снова расстреляли украинских пленных на фронте, видео этого зафиксировали из беспилотника бойцы 110 ОМБр.

Сообщу об этом факте ООН и МККК. российские военные преступники, расстреливающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47582

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