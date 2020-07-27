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Підозрюваного, який на Запоріжжі наніс тілесні ушкодження бійцю «Азову», суд випустив під заставу 40 тисяч гривень

Підозрюваного, який на Запоріжжі наніс тілесні ушкодження бійцю «Азову», суд випустив під заставу 40 тисяч гривень

24 липня Комунарський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід з мінімальною заставою у 40 тисяч гривень раніше засудженому чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Нагадаємо, 21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що від одного з торгівельних центрів міста до них доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови. На теперішній час стан здоров’я потерпілого залишається стабільно важким, чоловік знаходиться в комі.

Після скоєння злочину правопорушник з місця події втік. Працівники поліції встановили його особу та місцезнаходження. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України для проведення подальших слідчих дій.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Працівники слідства виконали всі обов’язки стосовно можливості обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зібрана достатня доказова база, в тому числі є відеозапис, з протиправними діями підозрюваного. Але суд вирішив відпустити підозрюваного під заставу с мінімальною сумою у 40 тисяч гривень.

Ця ситуація набула широкого суспільного резонансу. Бійці-побратими потерпілого, активісти «Національного корпусу», регіональні засоби масової інформації 24 липня провели акцію протесту під стінами ГУНП в Запорізькій області.

Поліція та прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості й подаватиме апеляцію, аби взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Источник: npu.gov.ua

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