Підозрюваного, який на Запоріжжі наніс тілесні ушкодження бійцю «Азову», суд випустив під заставу 40 тисяч гривень

24 липня Комунарський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід з мінімальною заставою у 40 тисяч гривень раніше засудженому чоловіку, який обґрунтовано підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Нагадаємо, 21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що від одного з торгівельних центрів міста до них доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови. На теперішній час стан здоров’я потерпілого залишається стабільно важким, чоловік знаходиться в комі.

Після скоєння злочину правопорушник з місця події втік. Працівники поліції встановили його особу та місцезнаходження. Ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України для проведення подальших слідчих дій.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Працівники слідства виконали всі обов’язки стосовно можливості обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зібрана достатня доказова база, в тому числі є відеозапис, з протиправними діями підозрюваного. Але суд вирішив відпустити підозрюваного під заставу с мінімальною сумою у 40 тисяч гривень.

Ця ситуація набула широкого суспільного резонансу. Бійці-побратими потерпілого, активісти «Національного корпусу», регіональні засоби масової інформації 24 липня провели акцію протесту під стінами ГУНП в Запорізькій області.

Поліція та прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості й подаватиме апеляцію, аби взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Источник: npu.gov.ua

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