Перед судом постане екскерівник одеського обласного ТЦК, який під час війни обманом їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели

● Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він не з'являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби.

● Встановлено, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті.

Насправді колишній начальник Одеського обласного ТЦК та СП їздив на коштовні курорти Сейшельських Островів та Іспанії.

● Під час розслідування також було встановлено факт використання ексвоєнкомом підробленого документа, як підставу для нез’явлення вчасно на військову службу.

Фігурант обвинувачується у:

▪️ використанні завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 ККУ)

▪️ нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби), вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 ККУ)

▪️ ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 ККУ)

● Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Проц. керівництво - Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4498

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